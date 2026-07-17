Haberler

Hatay'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dörtyol'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 5 kişiden Dilek Bayır hastanede hayatını kaybetti. Eşi tedavi görürken, çocukları taburcu edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kuzuculu Mahallesi Keçeli mevkisinde dün otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan Dilek Bayır (37), tedavi gördüğü Dörtyol Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Bayır'ın 3 çocuğunun hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği, eşi Bünyamin Bayır'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bünyamin Bayır idaresindeki otomobil, dün Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Keçeli mevkisinde uçuruma yuvarlanmıştı. Kazada sürücü ile eşi Dilek Bayır ve 3 çocuğu yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Tesettüre girdi! Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız
Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular
Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! UNICEF doğruladı

Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! Beklenen açıklama geldi
Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var

Benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken canından oldu
Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Sonuçları çok fena
Sıcaklarda cep telefonunuzu uzun süre şarjda bırakmayın: Büyük riskleri var

Sıcaklarda cep telefonunuza bunu yapmayın! Felakete yol açıyor
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı

Özel hastanede öldüren doğum! Kadın doktor tutuklandı