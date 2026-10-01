Haberler

Hatay Dörtyol'da jandarma uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarmanın bir adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskında çok sayıda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi; şüphelilerin sorgusu sürüyor.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Jandarmanın yaptığı baskında, 19 gram metamfetamin, 89 sentetik ecza hapı, 10 uyuşturucu hap, 20 gram kubar esrar, 10 gram plaka esrar, 30 gram kannabinoid maddesi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Uyuşturuculara ve silahlara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki sorguları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
AK Partili Cemil Yaman oran verdi: Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 90

Meclis 51 gün sonra açılıyor! AK Partili Cemil Yaman'dan kritik mesajlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi
Kanseri yenen 16 yaşındaki Buse okuluna döndü! Sınıf arkadaşlarından balonlu, pastalı karşılama

16 yaşında kanseri yendi! Okula döndüğü gün sürprizle karşılandı
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor

Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! İşte nedeni
Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

Nihat, Sergen'i fena bombaladı: Pırtsın, tırtsın
Tuba Ünsal'ın Paris'teki yeni hayatı başladı: Bence beni sevdi

Tuba Ünsal Paris'ten paylaştı: Bence beni sevdi
Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı

24 saatlik açlık grevine başladı
Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim

“Bay Maske” 64 yaşında üçüncü kez nikah masasına oturdu