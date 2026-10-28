Hatay Dörtyol'da evinde 17 tabanca ve 4 av tüfeği bulunan zanlı tutuklandı

Hatay Dörtyol'da evinde 17 tabanca ve 4 av tüfeği bulunan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Ocaklı Mahallesi'ndeki bir ikamete düzenlenen operasyonda 17 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde 17 tabanca ve 4 av tüfeği bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 17 tabanca, 4 av tüfeği, 4 tüfek şarjörü, 597 fişek, 300 av tüfeği kartuşu ve çeşitli silah parçaları ele geçiren ekipler, Ş.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA