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Hatay Dörtyol'da evinde 17 tabanca ve 4 av tüfeği bulunan zanlı tutuklandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Ocaklı Mahallesi'ndeki bir ikamete düzenlenen operasyonda 17 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde 17 tabanca ve 4 av tüfeği bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 17 tabanca, 4 av tüfeği, 4 tüfek şarjörü, 597 fişek, 300 av tüfeği kartuşu ve çeşitli silah parçaları ele geçiren ekipler, Ş.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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