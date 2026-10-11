Hatay Dörtyol'da ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara Kız Çocukları Günü etkinliği yapıldı

Hatay Dörtyol'da ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara Kız Çocukları Günü etkinliği yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Dörtyol'da, ebeveyn kaybı yaşayan ve 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' kapsamında koruma altına alınan çocuklar için Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği düzenlendi. Kaymakam Mehmet Keklik ve eşi Zehra Keklik'in katıldığı etkinlikte gösteriler yapıldı, hediyeler verildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Dörtyol Kaymakamlığınca, ebeveyn kaybı yaşayan ve "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında koruma altına alınan çocuklar için Dörtyol Öğretmenevi'nde etkinlik düzenlendi.
Kaymakam Mehmet Keklik ve eşi Zehra Keklik'in de katıldığı etkinlikte çeşitli gösteriler yapıldı, çocukların yüzü boyandı.
Etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA