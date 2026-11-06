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Hatay Dörtyol'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi

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Hatay Dörtyol'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dereye düşerek yaşamını yitiren 9 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Ceylan da katıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dereye düşmesi sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Özerli Mahallesi'nde dün düştüğü dereden ekiplerce kurtarılan ve hastanede yaşamını yitiren Cihan Basatemir'in cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesinden alınarak Özerli TOKİ Mezarlığı'na getirildi.

Basatemir'in naaşı burada kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Cenaze törenine, Basatemir'in ailesi, yakınları ile Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Bahadır Amaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Ceylan ve vatandaşlar katıldı.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde dün Cihan Basatemir dereye düşmüş ve yaklaşık 1 kilometre ileride baygın halde bulunmuştu. Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Basatemir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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