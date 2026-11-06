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Hatay Dörtyol'da dereye düşen 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi

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Hatay Dörtyol'da dereye düşen 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün öğle saatlerinde dereye düşen 10 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından 1 kilometre uzakta bilinci kapalı bulundu ancak kurtarılamadı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen çocuğun cenazesi Özerli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, dereye düşüp yaşamını yitiren Cihan Basatemir (10), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmurlu havada ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Cihan Basatemir, dereye düştü. Durumu fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu düştüğü noktadan 1 kilometre uzaklıkta bulup sudan bilinci kapalı halde çıkardı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Basatemir, kurtarılamadı. Cihan Basatemir'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp Özerli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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