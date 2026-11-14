Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Dörtyol'da beton köprüye çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, Kuzuculu Mahallesi'nde beton köprüye çarptı. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüye çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bekir S. (32) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Kuzuculu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton köprüye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti47

Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...56

Gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fransa maçı öncesi dikkat çeken açıklama

Bizim Çocuklar'ın asıl problemini açıkladı: Çaresini bulacaklar
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi

Şehidin evinde skandal! Gündeme getirdik, belediye başkanı özür diledi
Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! O anlar kask kamerasında

Trafikte motokuryeye bıçak çekti: Senin boğazını keseceğim