Hatay Dörtyol'da 2 motosiklet çarpıştı, sürücülerden biri ağır yaralı sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Dörtyol Ocaklı Mahallesi'nde 2 motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Yaralanan sürücüler Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumu ağır olan İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu sürücülerin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Ocaklı Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden Ziya C. idaresindeki 31 AOS 167 plakalı motosiklet ile Fahrettin Y'nin kullandığı 31 P 4749 plakalı motosiklet çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, ihbar üzerine kaza yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Fahrettin Y, ilk müdahale sonrası İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.