Hatay Defne ilçesinde orman yangını çıktı

Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

HATAY'ın Defne ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve 50 personelle yangına müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.