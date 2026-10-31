Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Defne'de sopalı kavgaya karışan 2 sürücüye 360 bin TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Defne'de sopalı kavgaya karışan 2 sürücüye 360 bin TL ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde motosiklet ve otomobil sürücüsü arasındaki tartışma sopalı kavgaya dönüşüp cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine iki sürücüye 180'er bin TL'den toplam 360 bin TL ceza kesildi, ehliyetlerine 2 ay el konuldu.

HATAY'ın Defne ilçesinde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından 2 sürücüye toplam 360 bin lira ceza kesilirken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

Olay, 27 Ekim'de Defne ilçesi Subaşı Mahallesi çevreyolu kavşağında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Abdo Emir Yakıcı ile ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yere düşen Yakıcı'nın, elinde sopa bulunan sürücü tarafından darbedildiği, otomobilde bulunan diğer kişilerin de kavgaya karıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda her iki sürücüye 180'er bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi

Belediye başkanının babası da gözaltındaydı! 39 kişi tutuklandı
Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti

Taraftarın sevgilisi dün akşam Süper Lig tarihine geçti!
Sahte TOKİ başvuru siteleri soruşturmasında 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Sahte TOKİ siteleri operasyonunda çok sayıda tutuklama
Tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı! Adıyamanlı Yusuf ayın öğrencisi seçildi

Herkes binaya koştu, o arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir

Gözler Erdoğan'ın vereceği müjdede! Maaşlara 6 ayda bir zam yerine...
Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası
6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! Haberler.com hesapladı, işte kriterler

6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! İşte kriterler
ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru

ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru