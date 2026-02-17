Hatay'da yangın; turistik yerler geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı
YANGIN KONTROL ALTINDA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilikte çıkan yangın, saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürerken; ziyaretçilere kapatılan Titus Tüneli ile Beşikli Mağarası'nın ilerleyen saatlerde yeniden açılacağı belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı