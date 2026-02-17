Haberler

Hatay'da yangın; turistik yerler geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı

Hatay'da yangın; turistik yerler geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ederken, ziyaretçilere kapatılan Titus Tüneli ve Beşikli Mağarası'nın ilerleyen saatlerde açılacağı duyuruldu.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilikte çıkan yangın, saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürerken; ziyaretçilere kapatılan Titus Tüneli ile Beşikli Mağarası'nın ilerleyen saatlerde yeniden açılacağı belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Yer: Mardin! Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı