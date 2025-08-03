Hatay'daki Otomobil Kundaklama Olayında Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki bir otomobilin kundaklanması olayıyla ilgili güvenlik kameralarına ulaşan emniyet ekipleri, şüphelilerden birini gözaltına aldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobilde kundaklama sonucu çıkan yangının güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.M'ye ait yabancı plakalı otomobilin 1 Ağustos'ta Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde kundaklanmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerine motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin park halindeki aracı ateşe verdiğini belirledi.
Ekipler, yangını çıkaran zanlıyı gözaltına aldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobili kundaklayan şüphelinin motosikletle uzaklaşması yer aldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel