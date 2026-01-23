Haberler

Hatay'da lastik deposunda yangın (2)

Güncelleme:
Dörtyol ilçesinde bir lojistik firmasına ait lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni için inceleme yapılacak.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir lojistik firmasının, içerisinde lastik bulunan depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin depodaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
