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HATAY'DAKİ 'HIZIR TÜRBESİ' DEPREMDEN ETKİLENMEDİ

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HATAY'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve rivayete göre Hazreti Hızır ile Hazreti Musa'nın buluştuğu yer olan Hz. Hızır Türbesi, bölgede büyük yıkıma neden olan depremlerde zarar görmedi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve rivayete göre Hazreti Hızır ile Hazreti Musa'nın buluştuğu yer olan Hz. Hızır Türbesi, bölgede büyük yıkıma neden olan depremlerde zarar görmedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Hatay oldu. 'Medeniyetler şehri' olarak da bilinen kentte birçok bina ile çok sayıda tarihi inanç merkezi de depremde yerle bir oldu.

Samandağ ilçesinde bulunan Hz. Hızır Türbesi ise zarar görmeyen inanç merkezlerinden biri oldu. Türbenin içerisinde bulunan kaya, rivayete göre Hz. Hızır ile Hz. Musa'nın buluştuğu yer olarak anılıyor. Buraya gelenler kayanın etrafında 3 kez dönerek dua ediyor. Depremde zarar görmeyen ve kapısı sürekli açık olan türbeye gelenler dua etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Samandağ Hatay Güncel Haberler

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