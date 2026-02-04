Hatay'daki tarihi Habib-i Neccar Camisi kapılarını dünya basınına açtı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, depremler sonrasında yeniden ayağa kaldırdığı Hatay'daki Habib-i Neccar Camisini uluslararası basın mensuplarına tanıttı. 11 ülkeden 32 medya temsilcisi, camideki restorasyon sürecini yerinde inceledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM), asrın felaketinde hasar gören ancak titiz ihya çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan Hatay'daki tarihi Habib-i Neccar Camisinin kapıları uluslararası medya temsilcilerine açıldı.
VGM'nin NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü tarafından program düzenlendi.
Program kapsamında, 11 ülkeden 32 uluslararası basın mensubu Hatay'daki tarihi Habib-i Neccar Camisinde ağırlandı.
Genel Müdürlüğün ihya çalışmalarının ardından ayağa kaldırılan vakıf eseri camide gelinen aşama, öncesi ve sonrasıyla birlikte uluslararası kamuoyuna aktarıldı.