Hatay'daki tarihi Habib-i Neccar Camisi kapılarını dünya basınına açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM), asrın felaketinde hasar gören ancak titiz ihya çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan Hatay'daki tarihi Habib-i Neccar Camisinin kapıları uluslararası medya temsilcilerine açıldı.

VGM'nin NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü tarafından program düzenlendi.

Program kapsamında, 11 ülkeden 32 uluslararası basın mensubu Hatay'daki tarihi Habib-i Neccar Camisinde ağırlandı.

Genel Müdürlüğün ihya çalışmalarının ardından ayağa kaldırılan vakıf eseri camide gelinen aşama, öncesi ve sonrasıyla birlikte uluslararası kamuoyuna aktarıldı.