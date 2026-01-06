Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Hatay'da Elektrik Kesintileri Soğuk Hava ve Artan Tüketimden Kaynaklandı, Trafo Güç Artırımı Çalışmaları Sürüyor

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hatay'da yeni yıl ile birlikte yaşanan elektrik kesintilerinin ani sıcaklık düşüşleri ve artan tüketim nedeniyle şebekede aşırı yüklenmeden kaynaklandığı, farklı illerde görev yapan ekiplerin sahaya sevk edildiği, yüzlerce personelin katılımıyla trafo güç artırımı ve yeni trafo tesis çalışmalarının sürdüğü ve arızaların giderileceğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hatay'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yeni yıl ile birlikte özellikle gece saatlerinde yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinin elektrik tüketimini rekor seviyelere çıkardığı, bunun da bazı bölgelerde şebekede aşırı yüklenmelere yol açtığı belirtildi.

Mevsim normallerinin dışında gelişen bu durumun elektrikli ısıtıcı kullanımının yoğun olduğu bölgelerde arızalara ve kesintilere neden olduğu ifade edilen açıklamada, kesintilere müdahale amacıyla farklı illerden 200'ün üzerinde personelin 1 Ocak 2026 itibarıyla Hatay'a sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, yapılan ilk tespitlerde Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde fırtına ve kar nedeniyle 60 elektrik direğinin yıkıldığı, teknik ekiplerin hızlı şekilde onarım çalışmalarını tamamladığı ve söz konusu ilçelerde afet kaynaklı sorunun giderildiği kaydedildi.

Antakya, Defne ve Samandağ'da trafo çalışmaları

Açıklamaya göre, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde ise trafolarda aşırı yüklenmeler yaşandı. Bu kapsamda yeni trafo tesisleri ile trafo güç artırımı çalışmalarına başlandı. İlk etapta 6 yeni trafo tesisi, 16 trafo güç artırımı ve 2 trafo bölge ayrımı çalışmasının tamamlandığı, ayrıca 6 yeni trafo tesisi, 5 trafo güç artırımı ve 6 trafo bölge ayrımı çalışmasının kısa sürede sonuçlandırılacağı belirtildi.

Bakanlık, bu çalışmalara ek olarak 14 yeni trafo tesisi, 8 trafo güç yükseltimi ve 13 trafo bölge ayrımı çalışmasının hafta içerisinde yapılacağını duyurdu. Açıklamada, Antakya ve Defne ilçelerinde yürütülen arıza-onarım çalışmalarının 7 Ocak Çarşamba günü, Samandağ ilçesindeki çalışmaların ise 10 Ocak Cumartesi günü tamamlanmasının planlandığı ifade edildi. Açıklamada, bölgede TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen deprem konutları ile konteyner kentlerde elektrik kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.