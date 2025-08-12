Hatay'da Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antakya- İskenderun karayolu üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsü Belen ilçesi Kıcı mevkisinde gece saatlerinde alev aldı. Otobüsten duman yükseldiğini fark eden şoför, aracı yolun sağında durdurarak yolcuları indirdi. Alevler, hızla tüm aracı sardı. Otobüs alev topuna dönerken yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kameraya da yansıyan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
