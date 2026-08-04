Beton mikserine 197 bin TL ceza
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 197 bin 867 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 197 bin 867 lira ceza uygulandı.
Samandağ Belediyesi ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yola harç dökerek ilerleyen ve trafiği tehlikeye düşüren beton mikserine ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma kapsamında kimliğini tespit ettikleri sürücü A.K'ye 197 bin 867 lira ceza kesti.
Kaynak: AA