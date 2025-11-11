Haberler

Hatay'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınları, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor, can kaybı veya yaralanma yok.

HATAY'ın Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınları, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Benzer şekilde Dörtyol ilçesinde de yıldırım düşmesiyle başlayan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları devam ederken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



