Hatay'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını
Hatay'ın Arsuz ilçesinde akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahale etmekte ve söndürme çalışmalarına devam etmektedir.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karagöz mevkisinde ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyeden ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel