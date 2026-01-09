Haberler

Hatay'da Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme ve Uzlaşma Ofisleri kuruldu

Hatay'da yürütülen Yerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında, hak sahiplerine destek sağlamak için Bilgilendirme ve Uzlaşma Ofisleri kuruldu. Ofisler, kura sonuçları ve konut teslim süreçlerinde vatandaşlara yardımcı olacak.

Hatay'da rezerv alanlarda yürütülen Yerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında, hak sahiplerinin bilgilendirilmesi ve süreçlerin yönetilmesi amacıyla Bilgilendirme ve Uzlaşma Ofisleri kuruldu.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca hayata geçirilen ofisler, kura çekimi sonuçlarından konut teslimine kadar pek çok konuda vatandaşlara destek verecek.

Açıklamada, rezerv alanda Yerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri kura sonuçlarına itiraz etmek isteyen vatandaşların, itiraz dilekçelerini de bilgilendirme ve uzlaşma ofislerinden alabilecekleri belirtildi.

Ofislerin, 12 Ocak'tan itibaren pazartesi ve cumartesi günleri arasında olmak üzere haftanın 6 günü saat 08.00-17.00'de hizmet vereceği kaydedildi.

