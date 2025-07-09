Hatay'da Yayaya Otomobil Çarptı

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Hatay'ın Payas ilçesinde, Atatürk Caddesi'nde bir otomobil yolda yürüyen Kenan A'ya çarptı. Hafif yaralanan Kenan A, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi ve taburcu oldu. Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde, yayaya otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yolda yürüyen Kenan A'ya çarptı.

Hafif yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kenan A, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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