Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-İskenderun kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracı durdurdu.

Araçlardaki Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle araçların sürücülerini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan araç sürücülerine çeşitli ihlallerden dolayı 200 bin lira idari ceza uygulandı, araçları trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Salim Taş
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Enerjinin patronu korkuttu: Bildiğiniz tüm krizleri unutun
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip

Saldırıların ardından, düğmeye basıldı! 100'den fazla tutuklama var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklu başhekim kayıtların silinmesinde bir kişinin ismini verdi
Gülistan'ın SİM kartını aldığını itiraf etti! İşte eski Vali Tuncay Sonel'e yöneltilen 5 suçlama

"SİM kart" skandalını itiraf etti! Eski valiye 5 farklı suçlama
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Enerjinin patronu korkuttu: Bildiğiniz tüm krizleri unutun
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

Milyonların beklediği haber geldi
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İspanyol devi, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen ücret