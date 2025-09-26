Haberler

Hatay'da Yasa Dışı Göçmen Yakalandı

Hatay'da Reyhanlı-Antakya yolunda düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 20 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Araç sürücüsü, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı- Antakya yolunda bir pikabı durdurdu. Araçtaki Suriye uyruklu 20 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsü H.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
