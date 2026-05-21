Hatay'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 5 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin taşındığı belirlenen otomobili Belen-İskenderun kara yolunda durdurdu.

Araçtaki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, trafikten men ettikleri aracın sürücüsüne 34 bin 887 lira ceza uyguladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan 5 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
