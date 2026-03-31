Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 16 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz-İskenderun ve İskenderun-Adana kara yolunda şüphelendikleri 4 aracı durdurdu.

Araçlardaki Suriye uyruklu 16 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
