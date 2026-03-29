Hatay'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı yollarla yurda giren 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkhan-Hassa kara yolunda bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçtaki Suriye uyruklu 11 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Belki de şampiyonluk bu maçla gitti! İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler

İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı

Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılmıştı! Meslekten çıkarıldı
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
Belki de şampiyonluk bu maçla gitti! İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler

İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler
Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu

Zerre pişmanlığı yok! İşte annesini döverek öldüren avukatın cezası
Son 72 saat! Maliye yakın takibe başladı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı geldi

Son 72 saat! Maliye yakın takibe başladı, Bakan Şimşek'ten uyarı geldi