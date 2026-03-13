Haberler

İskenderun'da polis denetim gerçekleştirdi

Güncelleme:
İskenderun'da yapılan polis denetimlerinde 10 iş yerinde yasa dışı bahis uygulamaları kontrol edildi, 70 kişi GBT sorgulandı ve bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis uygulaması kapsamında 10 iş yerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 70 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Bir cep telefonuna el konulduğu kontrollerde şüpheli 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
