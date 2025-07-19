Hatay'da Yaralı 11 Kuş Tedavi Edilerek Doğaya Bırakıldı
Hatay'da yaralanan 11 kuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle tedavi edilen kuşlar arasında peçeli baykuş, şahin, kartal ve kerkenez yer alıyor.
Hatay'da çeşitli nedenlerle yaralanan 11 kuş tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı bulunan 5 peçeli baykuş, 4 şahin, kartal ve kerkenez, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Veteriner Fakültesi Kliniği'nde tedaviye alındı.
Kuşlar, HMKÜ Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğinde tamamlanan tedavilerinin ardından doğaya salındı.