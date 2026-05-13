Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangın, müdahale ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, 3 arazöz, 15 jandarma personeli ve 20 güvenlik korucusunun müdahalesiyle 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmasına devam ettiği yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı