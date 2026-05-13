Hatay'da orman yangını

YANGIN KONTROL ALTINDA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, 3 arazöz, 15 jandarma personeli ve 20 güvenlik korucusunun müdahalesiyle 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmasına devam ettiği yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı