Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Hatay'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Nursan Merkez Camisi'nde toplanan grup, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Namazın ardından katılımcılar, Yahya Sinvar ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.

Grup adına açıklama yapan İHH Dörtyol Temsilcisi Mehmet Burgaç, Sinvar'ın ön saflarda savaşırken şehit olduğunu belirterek, "Durduğumuz yer, İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar başta olmak üzere ismi geçmeyen tüm Gazze ve ümmet şehitlerimizin, Ömer Halisdemir'in yanıdır." dedi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel

Uluslararası İlişkiler Yerel Haberler İnsan Hakları Yahya Sinvar Politika Dörtyol Güncel İsrail hatay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
'Öcalan' çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git

"Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git"
Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ne zaman, nerede yakalandı? Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı ne olacak? Yavuz Ağıralioğlu parti kurdu mu, kimler var? KHK affı çıkacak mı, KHK'lılar mesleklerine dönecek mi ? Genel Af çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Tabii Spor 4-5-6 CANLI izle! (ŞİFRESİZ KANAL) Tabii Spor 4,5,6 kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! E devlet'ten partiden nasıl istifa edilir? Siyasi Parti istifa sorgulama ekranı 2024! Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! 28 Ekim okullar yarım gün mü 2024? Monaco Kızılyıldız CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Monaco Kızılyıldız maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Enneagram nedir? Milan Club Brugge CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Milan Club Brugge maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.