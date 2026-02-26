Haberler

Hatay'da yaban domuzu sürüsü yerleşim yerine indi

Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde yaban domuzu sürüsü akşam saatlerinde yerleşim yerine inerek caddede yürüdü. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

HATAY'da yerleşim yerine inen yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akşam saatlerinde Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde yaban domuzu sürüsü yemek aramak için yerleşim yerine indi. Yaban domuzu sürüsünün caddede yürüdüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Domuz sürüsü daha sonra yol kenarındaki araziye yönelerek, gözden kayboldu.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
