Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi

Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi
Güncelleme:
Hatay'da gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve menşei tespit edilemeyen 1 ton et ele geçirildi. Ele geçirilen etler imha edildi.

Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et imha edildi.

KAMYONETTE1 TON ŞÜPHELİ ET ELE GEÇİRİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ile kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği yol kontrolünde bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu.

ETLER İMHA EDİLDİ

Kamyonette, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve menşei belli olmayan 1 ton et ele geçirildi. El konulan etler imha edildi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
Yorumlar

Haydar Alkilinc:

Dişırıda et yiyene afiyet olsun.. bakklarda sucuk salam yiyene afiyet olsun. Sadece taze et alip kendin yaparsan ne yedigini bilirsin.. tabi fiyatlardan gücün yeterse..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
