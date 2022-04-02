Hatay'da vatandaşları sahura davulcular yerine mehteran takımı kaldırdı - Haberler

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Hatay'da vatandaşları sahura davulcular yerine mehteran takımı kaldırdı

AA - Mustafa Özer - Güncel
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Hatay'da vatandaşları sahura davulcular yerine mehteran takımı kaldırdı

Hatay'ın Erzin ilçesinde vatandaşlar sahura davul yerine mehteran takımının çaldığı marşlarla kalktılar.

ERZİN, HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde vatandaşlar sahura davul yerine mehteran takımının çaldığı marşlarla kalktılar.

Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden oluşan mehteran takımı, okulun müdür yardımcısı Emre Şahin, öncülüğünde ilçe caddelerinde turlayarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Marşlar söyleyerek yürüyen mehteran takımına vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden çıkarak alkışlarla destek verdi.

Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Ömer Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada geçen yıl başlattıkları sahurda mehteran takımıyla uyandırma etkinliğini geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

Köse, etkinliği ramazanın geldiğini müjdelemek için ilk sahurda yaptıklarını kaydetti.

AA / Mustafa Özer - Güncel

İmam Hatip Liseleri, Emre Şahin, Erzin, Hatay, Güncel, Haberler

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