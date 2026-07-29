Haberler

Hatay’da üzerine konteyner düşen işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerine konteyner düşen işçi yaşamını yitirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerine konteyner düşen işçi yaşamını yitirdi.

İskenderun Limanı'nda vinçle taşınan konteyner, henüz bilinmeyen nedenle Zülfikar Kumur'un (44) üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Kumur'un cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Fed, faiz kararını açıkladı

ABD, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

'CHP'de seçmen verileri çalındığı' iddiasıyla ilgili iki gözaltı

Tüm seçmenleri ilgilendiriyor! CHP'deki skandal iddiaya soruşturma
Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye 'alkol yasağını ihlalden' 81 bin lira ceza

Paylaştığı içkili sofra başına bela oldu! Cezadan kurtulamadı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor

Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada