Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinde ve aracında ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında U.B'ye ait eve baskın yaptı.

Evde ve otoparktaki araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile bu silahlara ait mermi, hassas terazi ve 9 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.