Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

AA - Mehmet Gürkan - Güncel
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten Hatay'a uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı 31 U 3337 plakalı otomobili Güzelce Mahallesi'nde durdurdu.

Aramada, direksiyon kutusu altına gizlenmiş 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E, A.D. ve M.B. işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Mehmet Gürkan - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Haberler

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