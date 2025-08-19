Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında bir motosikleti durdurdu.
Motosikletteki Y.T. ile M.Z'nin üst aramasında 6 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel