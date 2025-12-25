Haberler

Hatay'da evinde ve aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Dörtyol ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda, bir kişinin evinde ve aracında uyuşturucu madde ele geçirildi. Y.M. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Y.M'nin evi ve aracında arama yaptı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi, tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.M, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
