Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 625 Bin Hap Ele Geçirildi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 625 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü ortak çalışmada, Keskincik Mahallesi'nde bir tarlada uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adreste yapılan aramada, çuvallar içerisinde 625 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.