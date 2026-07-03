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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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Hatay'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 900 gram esrar, 125 gram sentetik kannabinoid, 56 adet sentetik ecza ve 2 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

HATAY'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 900 gram esrar, 125 gram sentetik kannabinoid, 56 adet sentetik ecza ve 2 kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla 1 Temmuz'da 4 adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 8 kilo 900 gram esrar, 125 gram sentetik kannabinoid, 56 adet sentetik ecza, 2 kök kenevir ele geçirirken M.Y., Z.K., İ.A., H.S.S. Z.O. ve H.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.Y., Z.K., İ.A. ve H.S.S. tutuklandı, Z.O. yurt dışına çıkış yasağıyla, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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