Haberler

Hatay'da 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi; 1 tutuklama

Hatay'da 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi; 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hassa ilçesinde polisin durdurduğu kamyonette yapılan aramada 11 kilo 200 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette yapılan aramada 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı yol kontrolünde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada 11 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber

Taraftarı kahreden haber
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu

Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! Binlerce kişi işsiz kalacak
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu