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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki iki ikamette ve bir otomobilde arama yaptı.

Aramalarda, 3 bin 840 sentetik ecza hapı, 5 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler S.S, B.G, Y.K. ve K.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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