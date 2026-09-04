Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki iki ikamette ve bir otomobilde arama yaptı.
Aramalarda, 3 bin 840 sentetik ecza hapı, 5 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler S.S, B.G, Y.K. ve K.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA