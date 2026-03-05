Haberler

Hatay'da vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi

Güncelleme:
Antakya'da polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla vatandaşları bilgilendirdi ve çocuklara hediyeler dağıttı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince, Havuzlar Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Anne ve babaları bilgilendiren ekipler, çocuklara da boyama kitabı, anahtarlık ve oyuncak dağıttı.

Kaynak: AA / Ali Küçük
