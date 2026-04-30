Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bir otomobili takibe alarak Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 109,77 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar bulundu.

Bunun üzerine sürücü Ö.K. ile araçtaki H.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan H.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Ö.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik dedektör köpeğiyle araçta arama yapılması ve köpeğin tepki verdiği ön yolcu koltuğunun arka bölümünde uyuşturucu bulunması polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
