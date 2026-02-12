Haberler

Hatay'da öğrencilere şiddet ve uyuşturucuyla mücadele semineri verildi

Güncelleme:
Hatay'da jandarma ekipleri, İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencilerine uyuşturucu ve şiddetle mücadele konularında seminer düzenledi. Seminere akademisyenler de katıldı.

Hatay'da jandarma ekiplerince üniversite öğrencilerine şiddet ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik seminer verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencilerine narkotik suçlar, madde bağımlılığı, siber suçlar, dijital dolandırıcılık ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Seminere İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazif Çalış ile akademisyenler de katıldı.

