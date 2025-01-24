Hatay'da Üç Araçlı Trafik Kazasında İki Yaralı
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil, bir motosiklet ve bir traktörün karıştığı olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından araçlar yoldan çekilerek ulaşım normale döndü.
Hatay'da üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ali K. yönetimindeki 01 ATB 084 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Haydarlar Kavşağı'nda, Bekir Elmas idaresindeki 31 ALF 050 plakalı motosiklet, ardından Mehmet Kıran'ın kullandığı 31 U 5062 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler Elmas ile Kıran, Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.