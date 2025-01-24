Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek

Erdoğan'dan Türkiye'yi yasa boğan faciayla ilgili net mesaj
CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

Bilirkişi raporunu paylaştı! Doğruysa Turizm Bakanı'nın vay haline
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Hatay'da Üç Araçlı Trafik Kazasında İki Yaralı

Hatay'da Üç Araçlı Trafik Kazasında İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil, bir motosiklet ve bir traktörün karıştığı olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından araçlar yoldan çekilerek ulaşım normale döndü.

Hatay'da üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ali K. yönetimindeki 01 ATB 084 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Haydarlar Kavşağı'nda, Bekir Elmas idaresindeki 31 ALF 050 plakalı motosiklet, ardından Mehmet Kıran'ın kullandığı 31 U 5062 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Elmas ile Kıran, Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: AA / Burhan Ateş - Güncel
img

Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı
img

En hızlı satılan ikinci el araçlar belli oldu!
img

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı

Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.