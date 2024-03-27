Dörtyol'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi toprağa verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Dörtyol-Payas kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez (37), eşi Zeynep (36), çocukları Eray (13) ve 3 aylık Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki (64) ve kayınvalidesi Döndü Kara'nın (62) cenazeleri, yakınları tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Cenazeler, Payas ilçesindeki Şehitlik Camisi'nde kılınan namazın ardından Payas Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, ailenin yakınlarıyla Payas Kaymakamı Kürşad Karaca, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Osmaniye Özel Harekat Şube Müdürü Orhan Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan Melek Su Sönmez'in (8) tedavisinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Dörtyol-Payas kara yolunda dün Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki ve kayınvalidesi Döndü Kara hayatını kaybetmişti. Sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) yaralanmıştı.

Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alınmıştı.