Hatay'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Menderes Çaylı'nın Cenazesi Toprağa Verildi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Menderes Çaylı'nın cenazesi, Alakent Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi ise devam ediyor.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.
Altınözü-Antakya kara yolu Altınkaya kavşağında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Menderes Çaylı için Alakent Mahallesi'ndeki mezarlıkta tören düzenlendi.
Çaylı'nın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Altınözü-Antakya kara yolu Altınkaya kavşağında, A.G. idaresindeki 31 ALK 617 plakalı otomobil ile Menderes Çaylı yönetimindeki 27 AHY 471 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü Çaylı hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel