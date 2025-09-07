Haberler

Hatay'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Menderes Çaylı'nın Cenazesi Toprağa Verildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Menderes Çaylı'nın cenazesi, Alakent Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

Altınözü-Antakya kara yolu Altınkaya kavşağında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Menderes Çaylı için Alakent Mahallesi'ndeki mezarlıkta tören düzenlendi.

Çaylı'nın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Altınözü-Antakya kara yolu Altınkaya kavşağında, A.G. idaresindeki 31 ALK 617 plakalı otomobil ile Menderes Çaylı yönetimindeki 27 AHY 471 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü Çaylı hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

