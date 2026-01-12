Haberler

Hatay'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Menderes Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
