Hatay'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Menderes Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel